Elsa Pataky comparte una tierna foto de sus hijos apoyando a Chris Hemsworth en los Golden Globes

El juez Víctor Hugo Herrera Ríos autorizó a la ex vicemandataria Roxana Baldetti para que se ausente de la sala del Juzgado Mayor Riesgo C donde se lleva a cabo la audiencia para conocer si ella, y otras 14 personas, son enviadas a juicio por el caso de la estafa en la limpieza del agua del lago de Amatitlán “Hago responsable al Estado de Guatemala por cualquier cosa que me suceda” dijo al juez la ex vicepresidenta al argumenta que el dispositivo de seguridad del Sistema Penitenciario que la...