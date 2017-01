El guatemalteco que inspiró el respeto de Will Smith y a quien llamó héroe

Cuando Luis se enteró de que el actor estadounidense había compartido su noble labor, no esperó mucho y le respondió un mensaje.

"This supposed to be the worst Christmas ever for me, but you change that, sharing my video is the best gift ever, because more people will start joining the movement by sharing and helping people, I don’t have the words to explain how grateful I am, thanks for be one of the lastest actors to still have the feets on the ground". (Se suponía que esta sería la peor navidad para mi, pero tu cambiaste esto, compartir mi video es el mejor regalo de todos porque más personas se unirán al movimiento, ayudando a más gente, no tengo palabras para explicar lo agradecido que estoy, gracias por ser uno de los actores que todavía tiene los pies en la tierra).

Y no es lo único que ha hecho el guatemalteco, en noviembre pasado llevó a cabo "El mejor regalo de aniversario y cumpleaños", junto a su pareja reunieron el dinero que hubieran usado para celebrar y compraron comida rápida para regalarla a personas de la calle.