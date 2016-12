El guatemalteco Francisco Páez le rinde tributo a George Michael con este video

El artista George Michael falleció el 25 de diciembre a los 53 años de edad y la noticia ha impactado a sus seguidores a nivel internacional. El cantante de pop británico es reconocido por ser uno de los fundadores del dúo Wham! y por canciones como "Careless Whisper" y "Wake me up before you go go".

Alrededor del mundo se han enviado millones de mensajes de condolencias y tristeza por la pérdida de un personaje tan emblemático. En Guatemala, el cantante y compositor Francisco Páez aprovechó la oportunidad para rendirle un tributo muy especial.

Por medio de su cuenta oficial de Facebook, la voz de Malacates Trébol Shop publicó un video donde realiza un cover de la canción "Kissing a fool" de George Michael.