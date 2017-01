El #DemiLovatoChallenge es real y ha inundado las redes sociales

8 nuevas series llegan a Netflix durante este mes, mientras que otras 4 estrenarán temporadas. Revisa este listado y anota tus preferidas en tu listado de pendientes. También puedes ver: Netflix permite descargar series y peliculas Series 1 de enero American Crime – Temporada 2 Fleming: The Man Who Would Be Bond 2 de enero Shadowhunters: The Mortal Instruments – Temporada 2 4 de enero Downtown Abbey – Temporada 6 5 de enero The Shannara Chronicles – Temporada 1 6 de enero One day at time –...