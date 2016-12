DJ Masaya: “Es importante que los guatemaltecos nos demos cuenta del valor que tiene nuestra cultura”

¿Cuándo decidiste ser DJ?

Empecé a estudiar música desde que era pequeño, creo que tenía ocho años cuando ya iba al conservatorio. Lo que más me ha interesado es la fusión de la música electrónica con otro ritmo del mundo así que hace como 10 años empecé mi carrera como DJ. Fue un proceso de ir experimentando, como DJ lo que más ayuda es la práctica. Empecé a tocar y me salían eventos cada semana, conocía la gente del ámbito porque tocaba con una banda, y me fui metiendo poco a poco.

¿Por qué te fuiste a Suecia?

Tengo 6 años y medio de estar allá, tenía un permiso de residencia para vivir en el país. Pensé en probar suerte, no iba con ningún plan a largo plazo, sino de ver qué posibilidades tenía. Tardé varios años en lo que aprendía el idioma, conocer la gente y meterme en el mundo de la música allá. Hasta ahora que ya he trabajado como DJ no solo en Suecia, sino también en diferentes ciudades de Europa como España, Alemania, Francia y Paris, entre otros.

¿Fue fácil iniciar tu carrera en otro país?

Estando en Suecia me di cuenta que tenía que expandirme al público de allá, contacté una radio en internet que tiene varios DJs europeos con el mismo enfoque que yo así que pude hacer contacto con más personas que me invitaban y yo los invitaba para ir a tocar a Suecia. Me tocó abrir campo solo, ser DJ es un trabajo individual, pero me ha ido bastante bien.