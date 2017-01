Danna Paola se besa en la boca con exconductor de Disney Channel y él niega romance

Tras su salida de Fifth Harmony, Camila Cabello disfruta de sus vacaciones en un sexy bikini

Sin dudas, el final del 2016 no fue un bueno para Fifth Harmony, una de sus integrantes se separó de la banda y luego se infiltró un audio donde otras dos jóvenes del grupo hablaban de ser explotadas y de no recibir el dinero que ganaban. Pero ahora Camila Cabello se tomó un respiro de todo este drama y se encuentra en Cancún, México, para disfrutar de unas merecidas vacaciones. ¡Qué mejor forma de iniciar el Año Nuevo que relajándose!