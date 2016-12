Conoce a Yessie, la nueva artista que quiere poner el nombre de Guatemala en alto

¿A qué edad supiste que querías dedicarte a la música?

Tenía 8 años cuando me subí por primera vez a un escenario en mi colegio. Estaba muy asustada porque empecé cantando música cristiana y pensé que la gente no iba a recibirlo tan bien porque soy de Sanarate, allá les gusta mucho la banda y el reggaetón, pero me fue bastante bien.

¿Cómo te has preparado para esta carrera?

A los 10 años me metí a una academia de música, mi papá averiguó en varios lugares hasta que encontramos a Angélica Rosa. Ahorita ya tengo cuatro años y medio de estar estudiando con ella. He aprendido un montón, me fui a las Olimpiadas Mundiales de las Artes en Hollywood en el 2013 y gané 6 medallas en canto y modelaje compitiendo contra 65 países.

Cuéntanos sobre tu primer sencillo “Esta noche”

Me gusta mucho el Pop y el urbano, así que tratamos de hacer una mezcla de los dos. La canción trata de la ilusión de la primera cita y del primer amor. También tratamos de incluir las redes sociales porque es lo que está de moda. Usamos el inglés y el español en la letra, muchos artistas internacionales están utilizando esta práctica llamada “Lingo”.

¿Cómo fue la grabación del video?

Estuvimos en Arkadia, Cayalá y en mi casa. Lo grabamos en un día y lo dirigió Javier Barrascout. Para ser mi primera vez fue una gran experiencia.