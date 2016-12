Arnold Schwarzenegger “vomita” cada vez que se ve en el espejo

El actor Arnold Schwarzenegger dio fuertes declaraciones a la revista estadounidense “Cigar Aficionado”, en la cual ha admitido que no está conforme con el cuerpo que actualmente tiene.

A sus 69 años de edad, el intérprete de “Terminator” aseguró que nunca se sintió contento con su aspecto físico y que siempre fue muy crítico con su imagen, especialmente cuando era joven y se dedicaba al fisicoculturismo.

“Cuando me miro al espejo me dan ganas de vomitar. Siempre me faltaba algo para sentirme bien. Siempre he sido muy crítico conmigo mismo, incluso cuando estaba en plena forma. Me miraba en el espejo después de ganar el Mr. Olympia una vez tras otra, y pensaba: '¿Cómo ha ganado este montón de mi**da?' Nunca vi perfección”, comentó el ex Gobernador para el medio.