Ariana Grande se defiende y critica a un fan: "No soy un pedazo de carne"

“Pensé que todo era muy tierno hasta que el joven dijo: ‘Ariana es muy sexy, demasiado sensual. Ya veo por qué te acuestas con ella’… ¡¿Qué?!”, continúa su publicación.

“Para muchos esto podrá parecer algo insignificante pero yo me sentí ofendida y tratada como un objeto. Yo también estaba sentada frente a él cuando lo dijo. Me sentí muy herida en ese momento. Cosas así pasan todo el tiempo y son esos detalles que contribuyen al miedo e inseguridad de las mujeres”, agregó.

“No soy un pedazo de carne para que un hombre me utilice a su placer. Soy una mujer adulta en una relación con un hombre que me ama y me respeta. Me duele ver como muchas personas se sienten cómodas utilizando este tipo de frases para denigrar a las mujeres con tanta facilidad”, explica la artista.