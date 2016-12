Aracely Arámbula es criticada por besar a su hijo en la boca y así responde

En la foto se puede ver cómo Aracely le da un tierno beso a su hijo en la boca , pero esto no fue bien recibido por varios de los usuarios.

Fue criticada por varios fans que le aseguraban que "no era bien visto" o "correcto" que una madre bese a sus hijos en la boca. La actriz no se quedó callada y respondió a estos comentarios negativos.

“Sabía que iban a poner eso y aún así no importa, subo lo que deseo. Sería mejor fijarse en lo bueno y no en el morbo. Increíble pero cierto… no falta quien quiera ver las cosas así”, comentó Arámbula en declaraciones a la revista People en español.

Miguel tiene 9 años de edad y es uno de los hijos que Aracely tuvo con el cantante Luis Miguel.