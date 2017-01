"Si me eligen, ese es el equipo con el que merezco entrar, sin importar que (la ciudad) se quedó sin equipo", dijo Raines en una entrevista telefónica desde su casa en Phoenix la semana pasada. "Ese fue el equipo con el que me tocó jugar y estoy muy a gusto con ello".

Pese a quedarse corto del 75% de los votos necesarios para ser exaltado el año pasado, Raines alcanzó un apoyo del 69.8% en las papeletas entregadas por miembros de la Asociación de Cronistas de Béisbol de Norteamérica. Fue un importante incremento con respecto en 2015, en el que acabó séptimo en la votación con un 55%.

"Me puso contento haber sumado muchos más votos", declaró Raines. "Me quedó corto por 23 y este es el primer año de los 10 que llevo en los que me siento realmente entusiasmado con la posibilidad de que se haga realidad. Este es el año en el que realmente me siento que tengo una buena posibilidad".

Con la etiqueta de 'All-Star' en cada una de sus primeras siete temporadas con los Expos, Raines es el único jugador con cuatro campañas con un promedio por encima de .300 y con al menos 70 bases robadas. Ty Cobb y Rickey Henderson registraron tres cada uno.