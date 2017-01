La estrella del Real Madrid Sergio Ramos no podrá debutar en el Mundial de Clubes este jueves (4:30 horas), así lo confirmó el entrenador Zinedine Zidane, quien además lanzó un aviso antes del partido: "No se gana con la camiseta". Zidane dijo en la conferencia de prensa que las molestias musculares que arrastraba Ramos no han desaparecido y que no formará parte del juego frente al América, de México, por las semifinales del "Mundialito".