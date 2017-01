Tras el anuncio de la FIFA de ampliar de 32 a 48 selecciones la Copa del Mundo a partir de 2026, los cibernautas reventaron las redes sociales con una ola de memes en el que el presidente Gianni Infantino fue el protagonista.

El Consejo de la FIFA decidió este martes hacer la modificación, con el objetivo de impulsar la competitividad del evento, y los usuarios no se hicieron esperar con las bromas en Facebook y Twitter.

"El número de cupos suplementarios concedidas a cada confederación "no ha sido decidido todavía", pero "cada confederación tendrá más plazas", dijo Gianni Infantino.

Con el nuevo sistema de competencia el Mundial pasará de tener los 64 partidos actuales a 80, pero se ha conocido que se mantendrán los 32 días de la competición. Además fuentes de la FIFA han dicho que esto abre la posibilidad a que el torneo se discute en diferentes países del mismo continente, pues es complicado que un país tenga las instalaciones necesarias para un torneo de este tamaño.

El torneo tendrá una primera fase eliminatoria de 16 grupos de tres equipos cada uno, el organizador de la Copa del Mundo de 2026 será decidido en mayo de 2020.

"La buen anoticia es que el Mundial con 48 equipos se seguirá disputando en 32 días, que la selección vencedora jugará 7 partidos y que el torneo tendrá lugar en 12 estadios, como hasta ahora", expresó Infantino.

Sin embargo no todos están de acuerdo con este formato, Javier Tebas, presidente de la Liga española mostró su desacuerdo. "El método empleado no es aceptable. Hace dos meses Infantino vino a ver a la asociación mundial de ligas. Nos aseguró que nos consultaría sobre los temas susceptibles de afectar al futbol profesional y no lo ha hecho. No son maneras. Infantino se comporta como Blatter, que tomaba decisiones él solo, sin preocuparse de nadie", expresó.