Otra incorporación en los cremas ahora en su línea de ataque previo al inicio del Torneo Clausura 2017 que está programado para la segunda semana de enero.

Al lado del atacante mexicano David Izazola y el centrocampista nacional Aslinn Rodas, Comunicaciones sumó otro futbolista a su plantel.

El uruguayo Pablo Martín Silva y Silva se convirtió en el nuevo miembro de Comunicaciones procedente del Unión Española de la liga de ascenso de su país. El portero Javier Irazún dio referencias sobre él.

"Es un crack, es un tipazo e hizo goles muy importantes en el torneo que jugamos juntos en la categoría de ascenso", expresó su compatriota.

El futbolista de 32 años se incorporará al plantel el 4 de enero y será junto con Izazola, quien luego de una larga espera llegó finalmente a Guatemala este martes por la mañana, los hombres encargados de buscar el gol para el equipo que está a cargo del argentino Iván Franco Sopegno.

En su carrera futbolística, Silva jugó para Rentistas, Huracán Buceo, Boston River Maldonado, Sudamérica y en dos etapas con Unión Española en su país, además del Trinidad, en Argentina.

Con su último club marcó ocho goles y fue el segundo máximo anotador en la competencia de la liga de ascenso charrúa.

Quien fue declarado transferible este martes fue el zaguero Jonathan Lozano.

El colombiano no tuvo la regularidad que se esperaba durante el torneo Apertura 2016 y se marchará después de seis meses en el club. Aún no se ha comunicado si habrá un sustituto no nacido en Guatemala para ocupar el espacio que deja vacante en la nómina.