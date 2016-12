Un día especial y lleno de sorpresas vivieron más de 600 niños y ancianos en las Obras Sociales del Santo Hermano Pedro de Antigua Guatemala, al haber recibido la visita de tres de sus ídolos, los futbolistas Rafael Morales, Álvaro Hurtarte, y el cantante Tavo Bárcenas.

A la actividad asistieron niños de escasos recursos de varias aldeas de Antigua Guatemala, quienes recibieron regalos y se fotografiaron con los invitados de honor. Los pequeños son trabajadores del mercado, lustradores e hijos de madres trabajadoras y de escasos recursos.

Cortesía Vicky Lorenzo Foto:

"Soy antigüeño y sé lo que Obras Sociales ha hecho por mucha gente, eso me motivó a venir. Más que los niños llevarse un regalo, yo me llevo muchas cosas buenas, una experiencia muy linda, que me llena de amor. Muchas personas no pueden vivir estas fiestas con sus familias. En realidad me voy muy contento por haber compartido con ellos", expresó Rafael Morales, defensa de Comunicaciones.

Mientras que Álvaro Hurtarte, volante del campeón Antigua GFC, expresó: "Agradezco por esta oportunidad, estas son cosas que quizá para algunos son insignificantes pero a mí realmente me llenan de alegría, las sonrisas de los niños me llegan al corazón, la vida es de experiencias y esta fue muy bonita. Le pido a Dios que fortalezca a estas familias".

"Para mí es un honor que me tomen en cuenta para estas actividades que comparto al lado de mi hijo menor, porque llenan el corazón y el alma", expresó el cantante Tavo Bárcenas.

Información cortesía: Virginia Lorenzo