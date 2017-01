Hace unos meses José Manuel Contreras vivía unos de sus momentos más amargos en su carrera futbolística, y su estadía en su exequipo Comunicaciones no era la mejor, la que terminaría dejándolo fuera del equipo al que por muchos años contribuyó para ganar varios títulos y ganarse el respeto de la afición crema.

Problemas internos con el técnico Iván Franco Sopegno y el gerente deportivo Julio González, el ser apartado por varios encuentros supuestamente por un “sobrepeso” y estar “fuera de forma” apresuraron la salida de uno de los últimos íconos que el equipo crema ha tenido.

“A mí siempre me enseñaron a decir las cosas de frente, creo que en su momento nos dijimos las cosas, por ahí que no les gustó la manera cómo se dio y por eso se haya tomado la decisión. Eso ya pasó, ya no pienso cómo se me trató, al final con que yo me sienta bien es suficiente, siempre agradeceré el apoyo de la gente”, explica el jugador.

Omar Solís Foto:

Nuevos aires



Hoy, la vida le ha regresado la alegría a “el Moyo” Contreras, quien ahora vistiendo los colores de Antigua GFC siente respirar un nuevo aire.

“No hubiese querido salir de esa manera, son cuestiones del futbol, viví una parte bonita en Comunicaciones donde ganamos muchas cosas importantes, pero también tuve momentos amargos donde pasamos grandes problemas, pero fue la decisión que ellos tomaron y uno solo es un trabajador que no tiene un puesto seguro, pero esto me ayudó para madurar en todo sentido y ahora buscar hacer una nueva historia con Antigua, donde me han recibido de la mejor manera y eso es lo que ahora vale”, manifestó Contreras.

Si bien para José Manuel el capítulo de Comunicaciones está más que cerrado, deja claro qué jamás estará de acuerdo con la forma en que lo sacaron del equipo.

“Nunca estaré de acuerdo con la manera como hicieron las cosas, si ellos dicen que yo elegía los partidos que jugar, el grupo siempre supo que lesionado o infiltrado siempre quería estar, en su momento me tocó sacar dinero de mi bolsa para poderme recuperar, al final es la satisfacción personal que me queda, siempre quise dar lo mejor de mí mientras estuve dentro de la institución”, señaló.

“En su momento ellos no tuvieron el valor de salir a decir lo que realmente estaba pasando, primero se dijo que era un tema de rotación, luego un sobrepeso, problemas con Julio González, solo opté por quedarme callado y seguir trabajando y volver cuando ellos decidieran que así sería, salí tranquilo y tomé con calma la decisión del club de rescindirme mi contrato, porque igual yo lo pude haber hecho”, dijo.

Agregó: “Hoy puedo andar tranquilo por la calle y con la cabeza en alto y toparme con gente que me ha mostrado su cariño, apoyo y eso no tiene precio, siempre hice las cosas bien, no pude despedirme de mis compañeros por diversas razones, pero me mostraron su apoyo por medio de mensajes y eso se agradece”.

“De corazón le deseo lo mejor a todo el equipo, le guardo un cariño y respeto al club y no guardo ningún tipo de resentimiento”, mencionó.

El también seleccionado nacional dejó claro que sería la última vez que tocaría todo tema que esté relacionado con Comunicaciones, ya cerró el ciclo, y ahora se enfoca de lleno en hacer un buen torneo con el conjunto colonial.

Omar Solís Foto:

No sabe si volvería



Lo que queda como incertidumbre, sobre todo para la afición crema, es saber si en su momento Contreras volvería a vestirse de blanco, lo que sí quedó claro es que con el actual cuerpo técnico no volvería a trabajar.

“Trabajar con ellos no lo haría por como se dieron todas las cosas, volver, no lo sé, hoy estoy concentrado con mi nuevo equipo, aquí me siento bien, tengo como prioridad dejar huella en este club, y si al momento de salir de acá hubiese una nueva oportunidad se tendría que considerar y pensar bien”.

“Por ahora les deseo suerte y a la afición le pido que no dejen de apoyar”, manifestó.

Fiel seguidor



Contreras dejó claro que su cariño y apoyo como aficionado a Comunicaciones seguirá, ya que desde niño fue fiel al equipo blanco, pero también quiere ganarles a la hora de enfrentarlos en el torneo.

Omar Solís Foto:

“A pesar de cómo se dieron las cosas, es inevitable decir que seguiré siendo hincha de Comunicaciones, fueron 16 años los que estuve en el club, y desde niño mi papá me llevaba a ver a los cremas y mi afición siempre va a seguir, pero como profesional cuando los enfrente siempre voy a querer ganarles”, comentó.

Objetivos claros



El volante de Antigua GFC ya tuvo sus primeros minutos vestido de verde y blanco, sabe lo que re-presenta haber llegado al equipo campeón y que los ojos estarán puestos en él y la afición estará a la expectativa de su rendimiento.

“Tengo mis objetivos claros, a nivel individual debo dar lo mejor de mí en cada partido y responderle a la gente con trabajo, y como equipo contribuir con mi parte para que esta institución siga siendo un equipo fuerte y ganando títulos”.

“La ventaja es contar con el respaldo del cuerpo técnico y tener un grupo sano de jugadores donde todos caminamos hacia el mismo objetivo, debemos ir paso a paso, tuvimos un buen inicio de torneo y ahora el reto es mantener esa regularidad para mantenernos en los primeros lugares del certamen”, afirmó.

Piensan en Mictlán



Tras tomarse un descanso el lunes pasado, el equipo de Mauricio Tapia volvió ayer a los entrenamientos, donde se enfocó en lo táctico ya pensando en su próximo duelo donde visitará a Deportivo Mictlán en el estadio La Asunción y expondrá el liderato del Torneo Clausura.

El desgaste entre Contreras y Sopegno Desde septiembre de 2016 la relación entre el técnico argentino y el volante nacional empezó a desgastarse hasta llegar la ruptura. José Contreras tuvo una fuerte discusión con Julio González, quien le recriminó tener sobrepeso. Iván Franco Sopegno empieza a dejar a “el Moyo” fuera de las convocatorias. El volante se limitó a dar declaraciones, diciendo que el cuerpo técnico sabe toda la verdad. Sopegno en repetidas ocasiones negó tener diferencias con Contreras y aseguró que todo estaba bien. Al finalizar el Torneo Apertura, el club crema decide rescindir el contrato del jugador. Contreras ofreció una conferencia de prensa donde brindó detalles de su salida.