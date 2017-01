El sitio "Madridismo Universal" hizo un breve análisis sobre las personas que robdeaban al astro del Real Madrid en el momento en que fue llamado al escenario para recibir el premio "The Best" que entregó la FIFA, y en el video aparecen Sanz, Dani Alves , Antoine Griezmann y Marcelo .

"Este premio no lo tengo, es la primera vez", fue la primera expresión del delantero portugués en el escenario. Horas después Ronaldo concedió una entrevista a la FIFA , y no tuvo reparos en decir que forma parte de la historia.

"Yo no tengo dudas de que ya estoy en la historia del futbol. Ese era mi mayor objetivo, desde que empecé a jugar al futbol: no ser tan solo un jugador, sino una estrella, e intentar ser siempre el mejor. Y lo he conseguido: los títulos hablan por sí solos, tanto los colectivos como los individuales, los récords...", expresó.

En la competencia por el reconocimiento "The Best", Cristiano Ronaldo dejó en el camino al argentino Lionel Messi, del Barcelona, y al francés Antoine Griezmann, del Atlético de Madrid.