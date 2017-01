Ya se conoce la fecha exacta en que iniciará el Torneo Clausura 2017 del futbol guatemalteco, donde el plantel de Antigua GFC buscará revalidar su título conseguido en la final del Apertura 2016, en la que le ganó en la tanda de penaltis a Municipal.

Los panzas verdes de esa forma consiguieron su segundo título en la historia, mientras que el cuadro rojo tiene cinco años sin conseguir un campeonato.

¿Cuándo iniciará el Torneo Clausura 2017?



Con el cuadro colonial como el gran favorito para volver a coronarse el nuevo certamen del balompié nacional comenzará el próximo fin de semana (sábado 14 y domingo 15 de enero).

Este es el detalle de los seis partidos de la primera jornada



Marquense vs. Guastatoya, estadio Marquesa de la Ensenada

Xelajú MC vs. Petapa, estadio Mario Camposeco

Comunicaciones vs. Cobán Imperial, estadio Nacional Doroteo Guamuch Flores

Suchitepéquez vs. Municipal, estadio Israel Barrios de Coatepeque)

Carcha vs. Mictlán, estadio Juan Ramón Ponce Way

Antigua GFC vs. Malacateco, estadio Pensativo



Contrataciones

A continuación repasaremos algunas de las contrataciones más importantes que realizaron los equipos para el próximo torneo. Es importante mencionar que aún iniciado el certamen los equipos todavía pueden realizar incorporaciones.



Xelajú MC

Jonathan García, Billy Torres, Darío Doher, Milton Leal, Carlos Díaz, Mario Castellanos, Kristian Guzmán y Kevin Arriola.

Antigua GFC

José Manuel Contreras y Jairo Arreola.

Petapa

Darwin Oliva, Janderson Pereira, Manfre Icuté, Luis Tatuaca y Cristian Girard.

Comunicaciones

Aslinn Rodas, Pablo Silva, Federico Gallego, David Izazola y Kendell Herrarte.

Municipal

Brandon De León, Frank De León, Jeffrey Payeras, Pablo Mingorance y Abner Bonilla.

Cobán Imperial

Henry López, Héctor Núñez, Josué Aragón, Iván Pachero y Luis Pérez.