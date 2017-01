Un médico está siendo juzgado por haber dado un diagnóstico equivocado que no solo cortó los sueños de la famosa gimnasta Desireé Vila, sino que terminó por amputarle la pierna, su historia ha impactado al mundo del deporte. La familia de la exatleta pide ahora un duro castigo para el médico que la atendió.

Según una publicación del periódico español "El País" Desireé sufrió una triple rotura (tibia, peroné y meniscos) al haber sufrido una fuerte caída durante un entrenamiento de gimnasia acrobática, disciplina en la que había sido campeona de España en la categoría juvenil. Y fueron unas complicaciones circulatorias las que terminaron con su vida deportiva, al amputarle su pierna derecha hace dos años.

El caso cobró auge de nuevo este lunes cuando el traumatólogo que la atendió se enfrentó a un juicio en Vigo por un delito de lesiones. Según la prensa española, la familia de Desireé pide dos años de cárcel para el médico, cuatro años de inhabilitación y una indemnización de casi dos millones de euros.

"No sé de quién ha sido la culpa, pero yo no tengo pierna. Me ha cambiado la vida profundamente. Fue muy duro porque yo entrenaba todos los días de la semana y de repente me vi que era minusválida", expresó Vila, de 19 años y quien ahora camina con una prótesis.

farodevigo.es Foto:

De acuerdo a la denuncia, el acusado no supo diagnosticar la isquemia que sufría, pero el acusado se ha empeñado en culpar al doctor (ya jubilado) que luego intentó salvar la pierna a Desireé, con un bypass.