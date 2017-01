En una gala celebrada el lunes en el Museo Nazionale della Scienza e della Tecnologia Leonardo Da Vinci, en Milán, la Juventus presentó de forma oficial su nuevo escudo, mismo que comenzará a utilizarse a partir de julio de este año.

El club de Turín explicó que el cambio obedece a una campaña llamada "Black and White and More", con la cual se busca "crecer en términos de presencia, influencia y negocio".