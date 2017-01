Maegli fue entrevistado por el sitio y se confesó "muy emocionado por intentar hacer este récord” en su primera experiencia a bordo de un catamarán.

“Es la primera vez que voy a hacer un tipo de navegación así. Estoy muy emocionado ya que a lo largo de mi carrera he estado centrado únicamente en la vela olímpica y en catamaranes navegué muy poco, algo en Guatemala de pequeño. En los últimos ocho años he estado centrado en el Láser. Desde el fin de los Juegos de Rio he estado aquí aprendiendo. Estoy muy emocionado por intentar hacer este récord”, agregó "Juani".

“Iker y yo coincidimos en unos Juegos Olímpicos pero muy poco. Justo el día que yo regresaba de Rio él me contactó. Me vino perfecto porque era la primera vez en ocho años que no sabía exactamente qué iba a hacer en un futuro cercano. Me vine para Palma y desde entonces aquí estoy. Pensé que tendría un pequeño descanso después de de Rio pero una semana después ya estaba aquí (risas)”, agrega el velerista de 28 años.