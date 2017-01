En rueda de prensa previa al partido de vuelta contra el Athletic de Bilbao, correspondiente a los octavos de final de la Copa del Rey, el técnico del Barcelona habló sobre los polémicos comentarios del defensa español Gerard Piqué, quien el fin de semana arremetió en contra de los árbitros de La Liga.

"Cada uno tiene su opinión. Es personal y respetable. La actitud del club y del entrenador es clara. Da rabia ver situaciones como las de los últimos partidos, pero debemos estar por encima y trabajar para que se den menos errores. La postura que tenemos es elogiable", dijo Luis Enrique al ser cuestionado por la actitud de su jugador.

Sobre una posible sanción en contra de Piqué, el técnico azulgrana dijo no estar preocupado. "No creo que pasen factura sus opiniones (de Piqué). Estoy encantando con él en clave futbolística. Es un jugador para nosotros. Luego, cada uno se expresa com quiere", agregó.

Luis Enrique también se refirió a la ausencia de los jugadores del Barcelona en la gala de la FIFA que se celebró el lunes, donde el portugués Cristiano Ronaldo fue nombrado como mejor jugador del año. "La decisión es individual. Yo la respeto. Máxime porque hay un partido importante y se deben a su club. Habría respetado cualquier decisión", señaló.

En cuanto al partido del miércoles, el entrenador del Barcelona dijo que espera un "buen espectáculo" y reconoció que su equipo tiene la responsabilidad de buscar el resultado.

"Una eliminatoria de vuelta de Copa significa una tensión necesaria (...) se verá un buen espectáculo. Estamos por debajo en el cruce y tendremos que atacar, como también atacaríamos si estuviéramos por encima", comentó Luis Enrique. "Es evidente que en Bilbao cosechamos un resultado desfavorable, pero anotamos un gol y eso nos da más opciones. Será difícil, pero vamos con ganas de hacer un buen partido", sentenció.