Critican a Gonzalo Higuaín por usar Photoshop para marcar sus abdominales

La foto ha sido muy comentada en las redes sociales, ya que el jugador recibió algunas críticas el verano pasado tras fichar por la Juventus por un supuesto exceso de peso.

El argentino luce un excelente físico; sin embargo, algunos comentarios señalan que hay retoque digital. Estos son algunos de los comentarios.

"A lo mejor no es Photoshop y está encogiendo barriga".

"Keep photoshoping ur pics and I'll keep calling you fat".

"Larga vida al Photoshop".

"No sirve ni para sacarse una foto... gordo".