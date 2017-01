Ante las exigencias de Mayweather el luchador de la UFC no tardó en lanzar una respuesta que seguramente hirió el orgullo del estadounidense. Conor publicó en sus redes sociales un dibujo, parecido a un emoji, en el que se observa al irlandés con los brazos en alto y dos cinturones de campeón, y en el piso, noqueado aparece Mayweather.

Pero no conforme con el dibujo, McGregor escribió: "Call me C. J. Watson" (Llamadme C. J. Watson). El nombre al que hace referencia el luchador es de un jugador de la NBA que juega para los Orlando Magic, quien además es el hombre con el que supuestamente tuvo una aventura Josie Harris, exnovia y madre de los tres hijos de Mayweather.

A raíz de la supuesta relación de Harris con Watson, el boxeador fue detenido en 2010 por una agresión sobre el basquetbolista, originada por los celos de Floyd Mayweather, publicó el periódico "Mundo Deportivo".