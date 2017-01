Un día después de su combate contra la campeona del peso gallo, Amanda Nunes, Ronda Rousey por fin habló acerca de la derrota en el evento UFC 207 y dio luces sobre lo que podría ocurrir con su carrera.

El esperado regreso al octágono de la "Reina de la UFC" duró solo 48 segundos, tras sucumbir ante los golpes de su rival, quien dominó claramente la pelea.

AFP Foto:

Rousey abandonó el T-Mobile Arena sin dar entrevistas y se pronunció sobre lo ocurrido en un comunicado oficial, publicado por la cadena ESPN.

"Quiero darle las gracias a todos los fanáticos que han estado ahí, no solo en los grandes momentos, sino también en los más difíciles. Las palabras no pueden describir lo mucho que significa para mí su apoyo y amor. Regresar, no solo para pelear sino para ganar, fue la meta que me tracé el año pasado. Sin embargo, algunas veces, aún cuando te preparas y lo das todo por algo que realmente deseas, las cosas no pasan como las tienes planeadas", escribió Ronda.

"Estoy orgullosa de ver lo lejos que ha llegado la división femenina en la UFC y quiero elogiar a las otras mujeres que han permitido que esto sea posible, incluida Amanda (Nunes). Necesito tomarme un tiempo para reflexionar y pensar sobre el futuro. Gracias por creer en mí y por entender", finalizó la artista marcial.

AFP Foto:

Además, según información publicada por el diario español Marca, la propia madre de Ronda Rousey, AnnMaria De Mars, medalla de oro en el Campeonato Mundial de Judo en 1984, le ha pedido a su hija que se retire.

"Me gustaría verla retirarse. Me hubiera gustado verla retirarse hace mucho tiempo. ¿Quién quiere ver a su hija recibir golpes? Tiene mucho talento para otras cosas", afirmó De Mars en declaraciones citadas por el mencionado diario.

¿Qué opinas de las palabras de Ronda Rousey? ¿Crees que es momento de que abandone definitivamente el octágono?