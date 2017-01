Y es que Iniesta tomó las riendas del plantel y dedicó algunas palabras por su ausencia y la de sus compañeros en la gala donde la FIFA premió con "The Best" al delantero portugués Cristiano Ronaldo .

"Hola a todos, como capitán del Futbol Club Barcelona queremos agradecer a la FIFA y FIFPro por haber sido galardonados en estos premios en el Once Mundial, así como disculparnos por no poder estar en dicha gala ya que tenemos un partido para nosotros trascendental en la temporada y en la competición como es la Copa del Rey y no podemos estar y les mandamos un fuerte abrazo y una feliz gala", fueron las palabras del español.

Iniesta se refirió al partido que el Barcelona disputó este miércoles frente al Athletic de Bilbao, por la vuelta de los octavos de final de la Copa del Rey. Junto con Iniesta fueron nominados Gerard Piqué, Luis Suárez y Messi.

En dicha gala el portugués Cristiano Ronaldo recibió el reconocimiento "The Best" que entregó por primera vez la FIFA y que sustituye al Balón de Oro que es exclusividad de la revista "France Football".

"Es un nuevo sueño que se hace realidad. Nunca habría imaginado conquistar cuatro veces el Balón de Oro", dijo el delantero luso en el momento de recibir el trofeo.